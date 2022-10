Conte garante que Richarlison não perderá a Copa: " A lesão não é séria"

11:55 | Out. 17, 2022

Richarlison sentiu desconforto na panturrilha no último sábado, 15, quando deixou o campo mancando na vitória do Tottenham, sobre o Everton, por 2 a 0. Já nesta segunda-feira, 17, o técnico dos Spurs, Antonio Conte, explicou a lesão e garantiu que o atacante não ficará de fora da Copa do Mundo.

"Posso confirmar: o jogador, absolutamente, não corre risco de não jogar a Copa do Mundo. A lesão não é séria. Estou feliz por ele", explicou o comandante italiano durante coletiva de imprensa.

"Ele está com um problema na panturrilha. Acho que precisa de um pouco de tempo para se recuperar e depois ficar em forma. Espero que jogue outras partidas conosco antes da Copa do Mundo", acrescentou.

Richarlison passou por exames e, segundo Conte, "certamente não estará disponível contra o Manchester United". A partida é válida pela 12ª rodada da Premier League e será realizada em Old Trafford, na quarta-feira, às 16h15 (de Brasília).

No sábado, o atleta de 25 anos foi ao chão alegando dores na panturrilha esquerda. Ele recebeu atendimento médico, mas não pôde continuar na partida e acabou substituído por Yves Bissouma, aos sete minutos do segundo tempo, no Tottenham Hotspur Stadium. Preocupado, Richarlison afirmou, após o jogo, que sentia grande incômodo até para andar.

Richarlison reconquistou o seu espaço na Seleção Brasileira e foi o grande destaque nos últimos amistosos, disputados no fim de setembro. Ele marcou dois gols na vitória sobre Gana, por 3 a 0, e também balançou as redes uma vez e deu uma assistência na goleada de 5 a 1 contra a Tunísia.

O atacante registra ótimo desempenho recente pela equipe comandada por Tite. No total, anotou sete gols e uma assistência nos últimos sete jogos e tem vaga praticamente assegurada no Mundial do Catar.

O técnico Tite convocará os 26 jogadores do Brasil para a Copa do Mundo em 7 de novembro. Já os atletas se apresentarão oficialmente na semana seguinte, no dia 14, visando a estreia em 24 de novembro, contra a Sérvia.