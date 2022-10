Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta segunda-feira (17/10)

A edição desta segunda-feira, 17, do programa Esportes do POVO, comenta sobre Cenas lamentáveis protagonizadas por parte da torcida do Ceará tomaram conta da Arena Castelão neste domingo, 16, durante a partida contra o Cuiabá. Fala também sobre os resultados de Ceará e Fortaleza na 32ª rodada do Brasileirão.

Em partida marcada por grande confusão nas arquibancadas, o Ceará apenas empatou com o Cuiabá na Arena Castelão em 1 a 1, na tarde deste domingo, 16, pela 32ª rodada do Brasileirão. O duelo foi finalizado após parte da torcida do Alvinegro invadir o gramado e criar uma briga generalizada. Após o gol de Deyverson aos 37 minutos do segundo tempo, uma briga generalizada começou na superior norte, local onde a organizada do clube fica concentrada, e se estendeu para dentro do campo.



O Fortaleza conquistou mais um resultado importante no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, 15, o Leão do Pici visitou o América-MG, pela 32ª rodada, no Estádio Independência, em Minas Gerais, e venceu por 2 a 1 com gols de Thiago Galhardo (2x) e Wellington Paulista, para os donos da casa. Com o resultado, o time cearense quebrou o tabu de nunca ter superado o Coelho jogando fora de casa.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta segunda-feira, 17, a partir das 11 horas:

