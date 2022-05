Ceará, Fortaleza e mais 24 clubes formam comissão para negociar questões comerciais com a Libra

O grupo entende que a Liga Brasileira de Futebol (Libra) deve ser formada pelos 40 times que atualmente integram as Série A e B do Brasileiro e deseja que a divisão das receitas seja realizada "de forma objetiva, meritocrática e equilibrada"

Ceará, Fortaleza e mais 24 clubes se reuniram na última segunda-feira, 16, no Rio de Janeiro. Os representantes das equipes formaram uma comissão e definiram parâmetros para buscar um entendimento no sentido de aderir à Liga Brasileira de Futebol (Libra).

Marcelo Paz, do Fortaleza, além dos presidentes do América-MG, Atlético-MG, Fluminense, Internacional e da Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF) integram a comissão formada. Eles orientarão os consultores especializados responsáveis por negociar questões econômicas e comerciais com a Libra.

O Vovô e o Leão, assim como os demais 24 clubes, consideram quatro pontos como fundamentais para aderir ao projeto, divulgados por meio de nota conjunta. O grupo entende que a Liga deve ser formada pelos 40 times que atualmente integram as Série A e B do Brasileiro e deseja que a divisão das receitas seja realizada “de forma objetiva, meritocrática e equilibrada”.

“A Liga deve criar as condições para maximizar o tamanho da receita total e ser compartilhada de forma justa”, pontua a nota. O grupo reivindica a formação da entidade a partir de “pontos definidos de forma clara e objetiva” e pede normas de compliance “claras, objetivas, rígidas e de padrão internacional”.

Até o momento, a Libra já conta com as adesões formais de um total de 10 clubes, seis paulistas. Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, Red Bull Bragantino, Ponte Preta, Flamengo, Botafogo, Vasco e Cruzeiro aceitaram participar da nova organização.

O principal ponto a ser negociado entre as partes é o parâmetro para definir a divisão de receitas, com parte distribuída de forma igualitária, parte proporcional ao resultado esportivo e parte equivalente à audiência, engajamento nas redes e presença de público nos estádios.

Veja o comunicado assinado pelos 26 clubes na íntegra:

Os Clubes signatários se reuniram na manhã de hoje e reafirmaram seu compromisso em trabalhar na criação da Liga de futebol profissional no Brasil, com o objetivo de transformá-la em uma das 3 maiores Ligas do mundo.

No entendimento destes clubes, 4 (quatro) princípios são fundamentais como pontos de partida da fundação da Liga:

1. A Liga deve ser formada pelos 40 (quarenta) clubes que compõem atualmente as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, permitindo a construção de um produto forte e que a comercialização coletiva maximize seu potencial econômico;

2. A divisão das receitas coletivas deve se dar de forma objetiva, meritocrática e equilibrada, de forma que, respeitando as peculiaridades dos clubes, incentive os comportamentos corretos e não perenize discrepâncias decorrentes de contratos individuais negociados em contexto particular;

3. A Liga deve ser formada tendo o máximo de pontos definidos de forma clara e objetiva, a fim de evitar potenciais conflitos futuros que gerem perda de valor para o produto.

4. As normas de compliance devem existir desde a formação e devem ser claras, objetivas, rígidas e de padrão internacional.

Dito de forma simples, a Liga deve criar as condições para maximizar o tamanho da receita total e ser compartilhada de forma justa.

Os clubes signatários definiram que estarão representados por consultores especializados que deverão atuar para negociar as questões econômicas e comerciais com o interlocutor/representante do grupo de clubes que anunciou uma união sob o nome de LIBRA.

O objetivo dessa negociação entre os clubes é a criação da Liga com os 40 participantes das Séries A e B a partir de parâmetros técnicos e objetivos. As empresas nomeadas seguirão as orientações de uma comissão formada pelos Presidentes de América MG, Atletico MG, Fluminense, Fortaleza, Internacional e a ANCF – Associação Nacional de Clubes de Futebol.

América Futebol Clube

Associação Chapecoense de Futebol

Atlético Clube Goianiense

Avaí Futebol Clube

Brusque Futebol Clube

Ceará Sporting Club

Centro Sportivo Alagoano

Club Athletico Paranaense

Clube Atlético Mineiro

Clube de Regatas Brasil

Clube Náutico Capibaribe

Coritiba Foot Ball Club

Criciúma Esporte Clube

Cuiabá Esporte Clube

Esporte Clube Juventude

Fluminense Football Club

Fortaleza Esporte Clube

Goiás Esporte Clube

Grêmio Novohorizontino

Londrina Esporte Clube

Operário Ferroviário Esporte Clube

Sampaio Côrrea Futebol Clube

Sport Club do Recife

Sport Club Internacional

Tombense Futebol Clube

Vila Nova Futebol Clube