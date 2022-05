É oficial! PV será reinaugurado sábado com jogo entre Ferroviário e Botafogo-SP

A CBF confirmou a mudança de local da partida entre Ferroviário e Botafogo-SP, válida pela 7ª rodada da Série C do Brasileiro. Com isso a reabertura do estádio Presidente Vargas está confirmada para sábado, 21, às 15 horas.

A diretoria coral havia solicitado também a mudança de horário para às 17 horas, mas não houve acordo com a detentora dos direitos de transmissão. O Ferroviário deve abrir a venda de ingressos para a partida nos próximos dias.

O PV não recebe uma partida de futebol desde março de 2020. O Tubarão da Barra, inclusive, disputou a última partida realizada por lá, contra o Pacajus, pelo Campeonato Cearense.

Durante o primeiro ano da pandemia do novo coronavírus, o Presidente Vargas cedeu seu espaço interno para um hospital de campanha. Depois que o equipamento foi desmontado, as obras de troca do gramado e melhorias no estádio começaram em agosto de 2021. A reinauguração da praça esportiva estava prevista para abril deste ano, mas houve um pouco de atraso e o prazo esticou em um mês.



