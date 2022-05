Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta segunda-feira (16/5)

A edição desta segunda-feira, 16, do programa Esportes do POVO, comenta sobre o empate do Ceará e a derrota do Fortaleza na Série A. O Vovô empatou em 2 a 2 com o Flamengo, em duelo válido pela sexta rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time acumula quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Em cinco partidas disputadas no campeonato, o Alvinegro possui quatro pontos e permanece na zona de rebaixamento, na 18° colocação. Já o Tricolor do Pici Tricolor até saiu na frente, mas tomou a virada na reta final e saiu de campo com um revés por 3 a 1 diante do Botafogo. O Leão ocupa a lanterna na tabela de classificação.



Assista ao vivo o Esportes do POVO desta segunda-feira, 16, a partir das 11 horas.



