Cearenses disputam torneio mundial de Neymar no Catar com a presença do jogador

Dois times cearenses, Fortal Bulls (feminino) e Renegados da Baixada (misto), disputarão o mundial do Red Bull Neymar Jr’s Five, no Catar. Os jogos serão disputados nos dias 23 e 24 de maio, no Catar, com transmissão ao vivo pela Red Bull TV e contarão com a presença do craque. Desde 2016, esta é a primeira vez que um time nordestino vai ao Mundial. Pela primeira vez um time feminino fora do Estado de São Paulo competirá no evento.

Além das duas equipes cearenses, o Consagrados F.C e o Resenha 013 também representarão o Brasil. Os dois são de São Paulo e venceram a etapa nacional em 2022. Em 2021, a etapa nacional do Red Bull Neymar Jr’s Five foi realizada em Fortaleza. Na ocasião, os times do Estado do Ceará foram campeões da edição.

O torneio é o maior de futebol 5 x 5 do mundo. Desde a primeira edição, em 2016, os times entram em campo com cinco jogadores e, a cada gol, o oponente perde um jogador. Vence a equipe que fizer cinco gols primeiro ou aquela que tiver melhor resultado após dez minutos de partida. As dimensões do campo são menores e não se pode pisar na área delimitada próxima ao gol.

Mais de 400 mil jogadores de 75 países já participaram do evento. Com dois títulos, o Brasil é o maior vencedor do torneio. Em 2016, o Anjos da Bola faturou o troféu na categoria mista. Dois anos depois, as meninas do Resenha 013 subiram ao lugar mais alto do pódio.

O time feminino que representará o Brasil na etapa mundial do maior torneio é formado por Gabriela Gomes Correia, (32), Natany Roquete Torres, (31), Mayra Guedes Aguiar, (30), Patrícia de Souza Moura (27), Francesca Ferrari Fayad (24), Larissa Araújo Mendonça (23).

Fã de Neymar e Marta, Francesca é a capitã do Fortal Bulls, time feminino que representará o Brasil na etapa mundial do maior torneio de futebol amador. Campeã da seletiva em Fortaleza, a jovem de 24 anos é a única não cearense do time (ela nasceu em Marília/SP), mas, há três anos mora no estado nordestino.

"As expectativas são as melhores, estamos todas ansiosas mas bem focadas no campeonato! Demos uma intensificada nos treinos nessas últimas 3 semanas. Daremos trabalho. Apesar de sabermos da dificuldade, dos níveis dos outros times, estamos confiantes e indo para trazer o troféu para Fortaleza", ressaltou a capitã da equipe ao Esportes O POVO.

Criado em 2018 por amigos de São Paulo, o Renegados da Baixada ganhou uma nova formação em 2021 que conta com quatro atletas cearenses. Antes disso, em 2019, foram campeões da seletiva paulista do Red Bull Neymar Jr’s Five, no Pacaembu. O grupo é formado por Nicolas César dos Santos Oliveira (28), Adécio de Oliveira dos Santos (27), Francisco Antônio Oliveira Melo Junior (25), Davi Torres do Nascimento ( 22), Raphael Mendes Pereira Luciano (28) e Raul Xavier Duarte (22).

Capitão da equipe, Junior Melo comentou, ao Esportes O POVO, sobre as expectativas para a disputa e as chances de título. "A expectativa é a melhor possível né , quem nunca sonhou em ir disputar um mundial e ainda mais em um país top que é o Qatar. Preparação está sendo está sendo bastante intensa para podermos chegar lá e fazer bonito e trazer o título para o Brasil", reforçou.



