Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta segunda-feira (9/5)

A edição desta segunda-feira, 9, do programa Esportes do POVO, comenta sobre a derrota do Ceará e o empate do Fortaleza na Série A do Brasileirão. O Vovô foi derrotado por 1 a 0 pelo Athletico-PR no último sábado, 7, na Arena da Baixada, em Curitiba. Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu, que chegou ao seu terceiro revés consecutivo no certame nacional, permanece com três pontos na tabela de classificação e ocupa o 16º lugar. Já o Tricolor do Pici empatou em 1 a 1 com o São Paulo neste domingo, 8, na Arena Castelão. Com o resultado, o Tricolor do Pici segue sem vencer no Brasileirão, mas conquista o seu primeiro ponto na competição, pela qual ocupa a lanterna na tabela de classificação.



