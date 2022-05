São Paulo x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Santos se enfrentam hoje, segunda, 2 de maio (02/04), pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para essa partida, o técnico Rogério Ceni não contará com Gabriel Sara. O meio-campista passou por uma cirurgia neste domingo por causa de uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Nikão, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, também deve ser ausência, já que não vem treinando com o restante do elenco.

Para o clássico desta segunda, o Santos terá um desfalque de peso, já que o atacante Ângelo sofreu uma lesão muscular no posterior da coxa direita. Lucas Barbosa e Lucas Braga devem brigar pela posição. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - São Paulo x Santos

Escalação provável

São Paulo

Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder (Luciano) e Calleri.

Santos

João Paulo; Madson, Maicon, Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández e Zanocelo; Lucas Barbosa (Lucas Braga), R. Goulart , Jhojan Julio e Marcos Leonardo.

Quando será São Paulo x Santos

Hoje, segunda, 2 de maio (02/05), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Santos

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)



