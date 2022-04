Grêmio x Guarani ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Guarani se enfrentam hoje, quinta, 21 de abril (21/04), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A pressão é grande para ambas as equipes, mas, pela expectativa de título, maior do lado do Grêmio, especialmente após a derrota em casa para a Chapecoense na última sexta-feira. Com um empate sem gols e uma derrota por 1 a 0, os dois times aparecem na zona do rebaixamento - o Grêmio na 17ª colocação e o Guarani, na 18ª. (Com Gazeta Esportiva)

Grêmio x Guarani ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2022 - Grêmio x Guarani

Escalação provável

Grêmio

Brenno, Edílson, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello e Lucas Silva; Campaz, Elias e Diego Souza.

Guarani



Maurício Kozlinski, Diogo Mateus, João Victor, Ronaldo Alvese Matheus Pereira; Leandro Vilela, Índio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César e Bruno José; Nicolas Careca.

Quando será Grêmio x Guarani

Hoje, quinta, 21 de abril (21/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Guarani

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

