Flamengo na Libertadores 2022 ao vivo: veja onde assistir e tabela de jogos

O Flamengo está no grupo H na fase de grupos da Libertadores 2022, a maior competição da América; veja onde assistir ao vivo aos jogos e tabela com dia e horário

O Flamengo é um dos representantes brasileiros na Copa Libertadores 2022, a maior competição de clubes da América, que tem sua final prevista para o dia 29 de outubro. Na fase de grupos, o Rubro-Negro está no grupo H e irá disputar partidas com os clubes: Universidad Católica (CHI), Sporting Cristal (PER) e Talleres (ARG). Veja abaixo onde assistir ao vivo aos jogos, tabela completa do Flamengo, com dia e horário, e mais.

Flamengo na Libertadores 2022: tabela dos jogos com dia e horário

Fase de Grupos:

05/04 - 21:30 - Sporting Cristal 0 x 2 Flamengo

12/04 - 21:30 - Flamengo x Talleres

28/04 - 19:00 - Universidad Católica x Flamengo

04/05 - 19:00 - Talleres x Flamengo

17/05 - 21:30 - Universidad Católica x Flamengo

24/05 - 21:30 - Flamengo x Sporting Cristal

Flamengo na Libertadores 2022: onde assistir ao vivo?

O SBT segue transmitindo a competição na TV aberta e em seu site com acesso livre. Para assinantes, o ESPN irá transmitir na TV fechada e, de forma online, será possível de assistir no serviço de streaming Star+. Além disso, o Facebook Watch irá transmitir as partidas de forma gratuita, porém, apenas até fase de quartas de final.

Grupos da Libertadores 2022

Grupo A



Palmeiras

Emelec (EQU)

Deportivo Táchira (VEN)

Independiente Petrolero (BOL)



Grupo B



Athletico-PR

Libertad (PAR)

Caracas (VEN)

The Strongest (BOL)



Grupo C



Nacional (URU)

Vélez Sarsfield (ARG)

Bragantino

Estudiantes (ARG)



Grupo D



Atlético-MG

Indep. Del Valle (EQU)

Tolima (COL)

América-MG



Grupo E



Boca Juniors (ARG)

Corinthians

Deportivo Cali (COL)

Always Ready (BOL)



Grupo F



River Plate (ARG)

Colo-Colo (CHI)

Alianza Lima (PER)

Fortaleza



Grupo G



Peñarol (URU)

Cerro Porteño (PAR)

Colón (ARG)

Olímpia (PAR)



Grupo H



Flamengo

Universidad Católica (CHI)

Sporting Cristal (PER)

Talleres (ARG)

Libertadores 2022: premiação

O campeão da Libertadores irá ganhar pouco mais de 23 milhões de dólares (cerca de R$ 113 milhões na cotação atual). O vice-campeão fica com 6 milhões.

Pela fase de grupos, cada time recebe três milhões de dólares. Nas oitavas e quartas de final, o valor é de 1,5 milhão de dólares e, pela semifinal, 2 milhões.

