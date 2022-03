Brasil goleia o Chile no Maracanã por 4 a 0 e segue invicto nas Eliminatórias

O Brasil segue invicto nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Na noite desta quinta-feira, a Seleção derrotou o Chile por 4 a 0, no Maracanã, pela 17ª rodada do torneio. Neymar, Vinicius Jr., Coutinho e Richarlison anotaram os gols.

Com o resultado, a equipe do técnico Tite, que já está classificada para o Mundial do Catar, foi a 42 pontos, na liderança da competição. Já a Roja caiu para sétima, com 19, dois a menos que o Peru, primeira seleção dentro da zona de classificação.

O Brasil volta a campo agora na terça-feira, às 20h30 (de Brasília), quando visita a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias. O Chile, por sua vez, recebe o Uruguai, no mesmo dia e horário.

O jogo

Empurrada por mais de 69 mil pessoas, a Seleção dominou a primeira etapa, mas encontrou dificuldades para furar a forte marcação adversária. A primeira grande chance saiu aos 22 minutos. Neymar cruzou na área e Thiago Silva desviou de cabeça para boa defesa de Bravo.

Na sequência, Antony aproveitou a sobra na direita e finalizou forte na rede pelo lado de fora. Aos 38, Arana arriscou de longe e colocou o goleiro chileno para trabalhar mais uma vez.

Já aos 40, Neymar foi derrubado por Isla na área, e árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o próprio camisa 10 mandou para as redes e saiu para o abraço.

E não demorou para o Brasil ampliar. Aos 45, Bravo errou na saída e mandou a bola nos pés de Antony, que deu ótimo passe para Vinícius Jr. O atacante, então, invadiu a área e tocou na saída do arqueiro para marcar o seu primeiro gol com a Amarelinha.

Na volta do intervalo, o Chile acordou. Com apenas um minuto, Montecinos passou por Arana e cruzou para Vidal descontar. O tento, no entanto, foi anulado após o VAR flagrar impedimento do meia.

A resposta dos mandantes saiu aos 11. Depois de ótima jogada coletiva, Antony saiu cara a cara com Bravo e tentou um toque de cobertura. No meio do caminho, Baeza deu um chutão para evitar que a bola entrasse.

Já aos 26, nada impediu o terceiro gol brasileiro. Antony foi lançado em profundidade e foi derrubado por Bravo. O árbitro, então, assinalou mais um pênalti. Na cobrança, Coutinho deslocou o goleiro e ampliou.

Aos 45, ainda deu tempo de mais um. Richarlison foi acionado na direita, cortou para o meio e bateu no cantinho para anotar um belo gol e fechar a goleada.



Brasil 4 X 0 Chile

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 24 de março de 2022, segunda-feira

Horário: às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodrigues (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Paquetá, Casemiro, Neymar, Vini Jr. (Brasil); Paulo Diaz, Medel (Chile)

GOLS: Neymar, aos 43 do 1ºT, Vinicius Jr., aos 45 do 1ºT, Coutinho, aos 36 do 2ºT, e Richarlison, aos 45 do 2ºT (Brasil)

BRASIL: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana; Casemiro (Bruno Guimarães), Fred (Fabinho), Lucas Paquetá (Coutinho); Antony (Richarlison), Neymar e Vini Jr (Martinelli).

Técnico: Tite

CHILE: Bravo; Isla, Roco (Montecinos), Medel, Paulo Díaz; e Suazo; Baeza (Ronnie Fernández), Vidal e Aránguiz (Pavez); Sánchez e Vargas (Meneses).

Técnico: Martín Lasarte