Botafogo x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Carioca 2022 entre Botafogo e Fluminense será disputado hoje, 21, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Botafogo e Fluminense se enfrentam hoje, segunda, 21 de março (21/03), pela semifinal do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no Estadio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Cariocão Play e no pay-per-view dos sites OneFootball e Eleven Sports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Jogador do Botafogo, Erison projetou o próximo desafio do time. "A gente está muito preparado, muito focado. A gente trabalhou muito durante a semana. Temos tudo para fazer um grande jogo contra o Fluminense, que é uma grande equipe. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória", completou.

O Fluminense vai defender uma invencibilidade de nove jogos contra o Botafogo. A última derrota tricolor para o rival foi em 2019, pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, foram nove jogos (contando dois amistosos). O Flu venceu seis e empatou três vezes. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Cariocão Play, Eleven Sports e OneFootball: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Botafogo x Fluminense

Escalação provável

Botafogo

Diego Loureiro; Vitor Marinho, Carli, Kanu, Daniel Borges; Fabinho, Kayque, Ronald, Chay; Raí e Matheus Nascimento.

Fluminense

Marcos Felipe; Calegari, Manoel, Luccas Claro, Cris Silva (Pineida); Nonato, Martinelli, PH Ganso (Yago Felipe); Jhon Arias, Willian e Germán Cano.

Quando será Botafogo x Fluminense

Hoje, segunda, 21 de março (21/03), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Fluminense

Estadio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

