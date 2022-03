Palmeiras x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje, quinta, 17 de março (17/03), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 20h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado de pay-per-view, Premiere; no canal do Youtube, Paulistão e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A equipe de Abel Ferreira vem embalada. O Verdão possui oito vitórias e dois empates no Paulistão e, caso bata o rival alvinegro, terminará a primeira fase tendo vencido seus três principais adversários (Corinthians, São Paulo e Santos).

Buscando sua primeira vitória em clássicos na temporada 2022, o Corinthians fará o primeiro Derby do ano desejando repetir o último, com vitória. Na ocasião, Róger Guedes fez os dois gols que garantiu a vitória por 2 a 1, em setembro do ano passado. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Paulistão Play: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Paulistão: via Youtube

Campeonato Paulista 2022 - Palmeiras x Corinthians

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Corinthians

Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz (Cantillo), Paulinho (Giuliano) e Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito e Róger Guedes.

Quando será Palmeiras x Corinthians

Hoje, quinta, 17 de março (17/03), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Corinthians

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

