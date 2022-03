Palmeiras x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Santos se enfrentam hoje, domingo, 13 de março (13/03), pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Verdão tem três desfalques certos para o clássico: Luan (lesão na coxa esquerda), Gabriel Menino (transição física) e Patrick de Paula (entorse no tornozelo esquerdo).

O Santos, por sua vez, vive momento de instabilidade. A equipe não vence há três rodadas no Campeonato Paulista e passou do Fluminense-PI na Copa do Brasil apenas na disputa de pênaltis, após empatar em 1 a 1 no tempo normal. O torneio nacional, inclusive, marcou a estreia do técnico argentino Fabián Bustos. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO MAX e Estádio TNT: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Campeonato Paulista 2022 - Palmeiras x Santos

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Mayke, Kuscevic, Renan e Jorge; Jailson, Atuesta e Gustavo Scarpa; Giovani, Gabriel Veron e Rafael Navarro.

Santos

João Paulo, Balieiro (Auro), Kaiky, Bauermann, Lucas Pires; Sandry, Camacho (Zanocelo); Ângelo, Goulart, Marcos Guilherme; Marcos Leonardo.

Quando será Palmeiras x Santos

Hoje, domingo, 13 de março (13/03), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Santos

Allianz Parque, em São Paulo (SP)





