São Paulo x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta, 10 de março (10/03), pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 20h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de tv fechado Premiere e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Válido pela quarta rodada, o clássico não aconteceu em sua data original devido à disputa do Mundial de Clubes por parte do Verdão, em Abu Dhabi.

Para essa partida, o técnico Rogério Ceni conta com a volta de importantes jogadores. Luan e Patrick, que vinham treinando há dias para retomar o condicionamento físico, devem ser relacionados. Alisson se recuperou de um estiramento na coxa direita, e Nikão está livre da covid-19.

O São Paulo ainda não perdeu clássicos sob o comando de Rogério Ceni. Desde a chegada do treinador, em outubro do ano passado, o Tricolor enfrentou seus principais rivais quatro vezes e venceu as quatro, somando sete gols marcados e nenhum sofrido.

O Palmeiras é o único time invicto no Paulista. Mesmo com duas partidas a menos, o Palestra tem a melhor campanha geral da competição. A equipe alviverde lidera o grupo C, com 20 pontos conquistados.

O Choque-Rei é o primeiro da sequência de três clássicos que o Verdão terá pela frente. Na sequência, o time recebe dois rivais no Allianz: o Santos, no domingo, e o Corinthians, na quinta da semana que vem. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Paulistão Play: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Campeonato Paulista 2022 - São Paulo x Palmeiras

Escalação provável

São Paulo

Tiago Volpi; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Léo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni, Nikão (Alisson) e Calleri.

Palmeiras



Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

Quando será São Paulo x Palmeiras

Hoje, quinta, 10 de março (10/03), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Palmeiras

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

