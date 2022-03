Flamengo recusa proposta milionária do Palmeiras pelo atacante Pedro

Ainda em busca de um centroavante para o time de Abel Ferreira, a diretoria do Palmeiras não desistiu de contratar Pedro. Com carência na posição em seu elenco, a equipe alviverde insistiu pelo atleta com o Flamengo, que mantém postura rígida na negociação. O clube paulista sinalizou a possibilidade de investir R$ 110 milhões e mais dois jogadores ao Rubro-Negro por 80% dos direitos econômicos do atacante, mas, mais uma vez, o time carioca recusou. A informação foi publicada pelo portal GE nesta terça-feira, 8.

No último mês de fevereiro, o Palmeiras já havia manifestado interesse na contratação de Pedro, que vê com bons olhos a chance de atuar com mais frequência. O Flamengo, no entanto, descartou a possibilidade de negociar o atleta com o clube alviverde, rival direto nas principais competições.

A busca do Palmeiras por um centroavante, portanto, continua. A agremiação presidida por Leila Pereira chegou a contratar Rafael Navarro, que brilhou pelo Botafogo na última temporada, mas vem encontrando dificuldades para deslanchar.

No momento, o cobiçado Pedro é a bola da vez no Palmeiras. Na sombra do ídolo Gabigol desde que chegou ao Flamengo, o atacante de 24 anos, mesmo sem a titularidade, tem 44 gols marcados em 177 jogos pelo time rubro-negro.

À espera de um reforço para o comando de ataque, Abel Ferreira prepara o Palmeiras para disputar um clássico. Às 20h30min (de Brasília) desta quinta-feira, 10, no Estádio do Morumbi, o Palmeiras pega o rival São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

