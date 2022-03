Camilo retira limitação de capacidade de eventos esportivos no Ceará

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, anunciou nesta sexta-feira, 4, o fim da limitação da capacidade em eventos esportivos ocorridos no Estado. A medida começará a valer a partir do dia 7 de março. O torcedor que quiser ir aos estádios ou arenas deve, no entanto, fazer o uso obrigatório de máscara e estar vacinado contra Covid-19 com três doses da vacina.

Nas rodadas mais recentes, os jogos realizados na Arena Castelão estavam recebendo apenas 30% de sua capacidade. As partidas estavam com essa limitação desde 14 de janeiro, quando o governador Camilo Santana decretou a redução da capacidade, que anteriormente estava em 80%, após o aumento dos números de casos de Covid-19.

Na última semana, Ceará, Fortaleza e Federação Cearense de Futebol (FCF) haviam solicitado o aumento dessa porcentagem. A expectativa, conforme apurado pelo Esportes O POVO, era que o espaço fosse ampliada para, pelo menos, 50%.

Em nota oficial publicada pela entidade, a solicitação do aumento foi justificada diante das competições que serão disputadas nos próximos meses no Estado.

“Os meses de março e abril serão de grande importância para os clubes cearenses, pois a competição estadual e regional chegará a sua fase de conclusão, enquanto competições nacionais (Séries A, C e D) e continentais (Copa Libertadores e Sul-Americana) estarão em fases iniciais. Diante do exposto, solicitamos ao Governo do Estado do Ceará que nos seja concedida autorização para aumentar o percentual de público presente em jogos do futebol profissional em nosso estado, passando de 30% para 80% da capacidade total do equipamento”, enfatizou a nota.

Além dos jogos do Campeonato Cearense, o Castelão deve receber neste ano de 2022 partidas da Copa do Brasil, da Série A do Brasileirão, da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana. Tanto Ceará quanto Fortaleza disputam a copa nacional e a primeira divisão. O Leão joga a Libertadores e o Vovô a Sula. Partidas desses torneios só podem ocorrer em estádios previamente aprovados pela Conmebol, como é o caso da Arena Castelão.

