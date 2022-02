Com gol no fim, Fluminense vence Flamengo por 1 a 0 pelo Carioca

Em clássico acirrado, Tricolor das Laranjeiras bate Rubro-Negro com tento de Jhon Arias no Nilton Santos e sobe na classificação do Estadual

O Fluminense levou a melhor no primeiro clássico do Campeonato Carioca. O Tricolor deu o bote no fim e venceu o Flamengo: 1 a 0, neste domingo, 6, no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada. Arias marcou aos 43 minutos do segundo tempo e definiu um duelo "pegado". O goleiro Marcos Felipe também brilhou nos acréscimos e salvou o Flu duas vezes.

O Fla-Flu foi quente. Na etapa inicial, o clima fechou duas vezes, com tumulto e empurra-empurra. No segundo tempo, Vitinho e Calegari se estranharam e foram expulsos.

O Flamengo teve mais posse de bola no clássico. Entretanto, sem tanta inspiração, além de esbarrar na forte marcação tricolor. O Fluminense, por sua vez, buscou o contra-ataque. Na bola parada, deu o bote e derrubou o rival.

Com a vitória, o Fluminense pula para a segunda colocação, com nove pontos. Já o Flamengo continua com sete pontos e está na quarta colocação. Na próxima rodada, o Fla enfrenta o Audax, nesta quinta-feira, 10, às 19h (horário de Brasília), no Raulino de Oliveira. Já o Flu tem mais um clássico pela frente: encara o Botafogo, quinta, 10, às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

O técnico Paulo Sousa não pôde contar com Diego Alves, que se recupera de dores no joelho esquerdo, e David Luiz e Bruno Henrique, ambos com desgaste. O comandante português apostou em Rodinei na lateral direita (Isla começou no banco) e Diego mais à frente. Everton Ribeiro jogou pela esquerda. Arrascaeta voltou como titular, em companhia para Gabigol.

Já Abel Braga, após preservar algumas peças na vitória sobre o Audax, mandou a campo a formação utilizada na vitória sobre o Madureira.

O jogo

O Flamengo quase abriu o placar com 55 segundos de jogo. Após bela troca de passes, Andreas Pereira achou Gabigol. O artilheiro finalizou e viu Marcos Felipe desviar para escanteio. A resposta tricolor foi com Luiz Henrique. Aos quatro minutos, ele passou por três marcadores, mas chutou para fora.

Aos sete minutos, Andreas Pereira cruzou da esquerda. O árbitro Alexandre Vargas de Jesus marcou pênalti. Ele viu toque no braço de Nino. O tempo fechou. Os jogadores do Fluminense cercaram o juiz. Na confusão, Felipe Melo deu um "chega para lá" em Diego. O VAR Carlos Eduardo Nunes Braga recomendou a revisão do lance. O árbitro, então, cancelou o pênalti. A bola bateu na coxa do zagueiro antes.

O tumulto esfriou a partida. O jogo voltou a "pegar" depois da parada técnica. Marcos Felipe trabalhou em falta cobrada por Andreas Pereira. O Fluminense buscava o contra-ataque. Fred foi acionado e finalizou, mas a bola saiu mascada, após desvio na zaga. Depois, Willian Bigode ficou com rebote e chutou no canto. Hugo mandou para escanteio.

O Flamengo respondeu em jogada de velocidade. Gabigol foi lançado e cruzou para Arrascaeta. Felipe Melo desviou e atrapalhou o uruguaio, sendo decisivo no lance. O tempo fechou mais uma vez na reta final do primeiro tempo. Após cobrança de falta, David Braz fez falta em Hugo. Ele se estranhou com goleiro e depois com Gustavo Henrique. O Flu assustou com Luiz Henrique. Ele desviou cobrança de escanteio e levou perigo. A bola foi para fora.

Abel Braga voltou para o segundo tempo com Calegari no lugar de Samuel Xavier. Paulo Sousa não demorou a mudar. Ele tirou Diego, amarelado e que fez outras faltas, para colocar Marinho. Depois, lançou João Gomes e Vitinho. Saíram Andreas Pereira e Everton Ribeiro.

Na sequência, Fred deu lugar a Cano no Fluminense. O jogo na segunda etapa não engrenava. Era sem muita emoção, até que Gabigol mostrou o faro de artilheiro. Após cobrança de escanteio, Arão desviou no primeiro pau, Léo Pereira resvalou com peito e viu Gabigol estufar a rede, aos 27 minutos. O VAR entrou em ação e assinalou impedimento e anulou o gol.

O clima voltou a esquentar. Vitinho fez falta em Calegari. Os dois se estranharam e foram expulsos. Na reta final, o Fluminense deu o bote. Após cobrança de falta, Arias, que entrara no lugar de Willian Bigode, aproveitou vacilo e cabeceou para o gol: 1 a 0. Hugo Souza falhou no lance. A bola era defensável.

O Flamengo partiu para cima. Nos acréscimos, Marinho fez jogada individual e cruzou para Gabigol. Marcos Felipe salvou o Fluminense. No último lance, ele ainda defendeu cabeçada de Lázaro e garantiu a vitória tricolor.

