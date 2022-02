Jogadores da seleção brasileira dedicam vitória a congolês assassinado no Rio de Janeiro

A seleção brasileira goleou o Paraguai por 4 a 0, na noite desta terça-feira, 1º, no Mineirão, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Antony, autor do terceiro gol, e Gabigol fizeram questão de dedicar a vitória ao congolês Moïse Mugenyi, assassinado brutalmente na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último dia 24 de janeiro.

Nas redes sociais, o atacante do Ajax escreveu: "Pra você, Moïse!! Nossos pensamentos com você e sua família". O jogador do Flamengo foi enfático e pediu justiça em relação ao caso. "Esse não é o Rio que aprendi a amar e que me recebeu de braços abertos!!! Queremos justiça, não podemos normalizar crimes como esse!! Que seja feita justiça a Moïse Mugenyi e toda sua família! Estamos juntos de vocês", disse.

Antony também comentou sobre o seu bonito gol contra o Paraguai. O chute de média distância, cruzado, buscando o ângulo, é uma das especialidades do atacante do Ajax, conforme ele próprio já havia garantido a alguns de seus companheiros durante os treinamentos da Seleção Brasileira.

“Ontem eu estava treinando finalização, falando com o Alisson, Casemiro, Fred, Weverton que quando eu chapo ali, é um pouco difícil pro goleiro. Venho treinando bastante e graças a Deus fui feliz na jogada, pude fazer o gol”, destacou Antony.

O gol do atacante do Ajax foi marcado já na reta final da partida. Ele recebeu pela direita e, da entrada da área, bateu cruzado, fora do alcance do goleiro rival, que ainda se esticou todo, mas não conseguiu espalmar. Vivendo grande fase, Antony surge com grandes chances de fazer parte do seleto grupo que disputará a Copa do Mundo do Catar, no fim deste ano. A classificação para o torneio já está assegurada. Resta saber se o técnico Tite incluirá o jovem atacante em sua convocação final.

“Primeiramente estou muito feliz de fazer parte desse grupo, é um sonho que estou realizando. Com toda confiança dos jogadores, estamos trabalhando e conquistando grandes coisas. Espero estar nessa lista, mas passo a passo, com humildade. Trabalhar agora no clube para que as coisas aconteçam naturalmente”, completou Antony.

O Brasil ainda tem mais dois compromissos nas Eliminatórias Sul-Americanas. No dia 24 de março, o time canarinho recebe o Chile. Já no dia 29 do mesmo mês a Amarelinha enfrenta a Bolívia na altitude.

