Palmeiras e Luiz Adriano chegam a acordo e rescindem contrato

Palmeiras e Luiz Adriano chegaram, nesta terça-feira, 1º, a um acordo pela rescisão de contrato do atacante. O vínculo com o jogador de 34 anos era válido até junho de 2023. O atleta vinha treinando separado na Academia de Futebol desde a apresentação na pré-temporada. Agora, ele está livre para assinar com qualquer outro clube.

O Verdão entendia que Luiz Adriano não faria parte dos planos para 2022. O Palestra, inclusive, teve dificuldades em encontrar algum time como possível destino para o atacante. O jogador, por sua vez, chegou a se manifestar nas redes sociais, afirmando que não havia pedido "para sair do clube".

Luiz chegou ao Palmeiras em 2019 e, no total, disputou 104 partidas, anotando 32 gols e nove assistências. Fundamental na temporada seguinte, o centroavante se desgastou com a torcida em 2021 e também perdeu espaço – foram 37 jogos, cinco bolas na rede e quatro passes decisivos.

O Palmeiras volta a campo nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Água Santa pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O confronto é o último jogo antes da disputa do Mundial de Clubes.

