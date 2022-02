Bolívia x Chile ao vivo: onde assistir às Eliminatórias da América

Jogo entre Bolívia e Chile acontece hoje, dia 1°, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022; veja onde assistir ao vivo, horário, provável escalação de cada seleção e últimas notícias

Bolívia e Chile se enfrentam hoje, terça, dia 1° de fevereiro (01/02), em partida válida pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

As duas seleções foram derrotadas na última rodada e ambas precisam de uma vitória para seguir na competição.

A partida será transmitida ao vivo no SporTV 3, para assinantes.

TV - SporTV 3

Bolívia x Chile ao vivo: provável escalação

Bolívia:

Lampe; Bejarano, Quinteros e Sagredo; Ramallo, Vaca, Villarroel e Fernandez; Arce; Miranda e Moreno

Desfalque: Leonel Justiniano (suspenso)

Técnico: César Farías

Chile:

Cortes; Isla, Maripan, Medel e Vegas; Pulgar e Aranguiz; Dávila, Nuñez e Sánchez; Brereton Diaz

Desfalques: Claudio Bravo e Eduardo Vargas (machucados)

Técnico: Martín Lasarte

Quando será Bolívia x Chile

Hoje, 1° de fevereiro (01/02), a partir das 17 horas

Onde será Bolívia x Chile

Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

