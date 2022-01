Tite fala sobre expulsão do lateral Emerson: "Ele errou, mas vai aprender"

A próxima partida da seleção brasileira, que já está classificada para a Copa do Mundo do Catar, será diante do Paraguai, na terça-feira, 1º, às 21h30, no Mineirão

Em estreia no ano, o Brasil ficou apenas no empate de 1 a 1 com o Equador, fora de casa, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, nesta quinta-feira, 27. O jogo ficou marcado pela conturbada arbitragem de Wilmar Roldán, que expulsou Emerson Royal ainda no primeiro tempo.

Ganhando uma chance como titular da Seleção, o lateral-direito recebeu dois cartões amarelos em menos de vinte minutos e, com isso, deixou a partida mais cedo. Em coletiva, o técnico Tite falou sobre o comportamento do jogador e afirmou que isso não o impedirá de receber mais oportunidades com a Amarelinha.

"Falei com o Emerson já no vestiário. Existem situações de aprendizado. A gente comete alguns erros com impetuosidade e a própria maturidade vai dar. Ele errou, ele sabe. Mas ele não tem técnico que corta na cabeça e entrega na bandeja, não. Ele vai continuar, vai aprender e evoluir, porque é assim que nós trabalhamos. A circunstância aconteceu, não foi de maldade, esse é o detalhe. Foi de impetuosidade. Errado, sim. Precisa corrigir, sim. Mas não foi maldade. Esse era um jogo com muito contato", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse foi apenas o terceiro jogador a ser expulso na era Tite. Até então, apenas David Luiz e Gabriel Jesus, duas vezes, tinham recebido cartões vermelhos desde que o técnico assumiu o comando. "Temos muito orgulho do nosso trabalho e que muitos poucos atletas são expulsos. O aspecto disciplinar é orientado e cobrado. Não gosto de ter atletas expulsos, isso me fere enquanto técnico e ser humano", analisou o comandante.

Com o empate, o Brasil foi a 36 pontos, na liderança das Eliminatórias para a Copa do Mudo. O próximo desafio do time, que já está classificado para a Copa do Mundo do Catar, será diante do Paraguai, na terça-feira, 1º, às 21h30, no Mineirão.

Tags