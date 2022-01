Após empate no Equador, seleção brasileira chega a BH para enfrentar o Paraguai

Após empatar por 1 a 1 com o Equador em Quito, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção brasileira já chegou a Belo Horizonte para o próximo compromisso. O time de Tite enfrenta o Paraguai, na próxima terça-feira, 1º, no Mineirão.

No jogo diante dos equatorianos, o lateral-direito Emerson Royal, do Tottenham, foi expulso, enquanto o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, recebeu o cartão amarelo. Com isso, ambos estão suspensos para a partidas com os paraguaios.

Por outro lado, os meio-campistas Fabinho, do Liverpool, e Lucas Paquetá, do Lyon, cumpriram suspensão contra o Equador e voltam a estar a disposição de Tite para o duelo no Mineirão.

A seleção brasileira lidera as Eliminatórias Sul-Americanas de maneira invicta, com 36 pontos, quatro a mais que a Argentina. Além do Paraguai, a equipe ainda enfrenta o Chile e a Bolívia em março.

