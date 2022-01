Filha de Pelé comenta sobre estado de saúde do pai: "Está bem e nada mudou no diagnóstico"

Filha de Pelé, Kely Nascimento, falou neste sábado, 22, sobre o estado de saúde do pai. Em seu Instagram, ela tranquilizou os fãs e disse que o Rei está bem, sem mudanças no seu diagnóstico.

"Ontem meu WhatsApp e DMs começaram a bombar novamente. Até me pegou de surpresa e eu sei o que está acontecendo! Eu só queria dizer a vocês que meu pai está bem e nada em seu diagnóstico mudou! Ele vai ao hospital todos os meses para um check-up, então vocês podem esperar que esse tipo de coisa aconteça de vez em quando. Obrigado a todos pela preocupação!", disse Kely.

Nesta última sexta, 21, circulou nas redes que o câncer de cólon de Pelé se espalhou para o pulmão, fígado e intestino. Essa versão foi negada por sua filha. O Rei Pelé recebeu alta nesta quinta-feira do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado para dar continuidade ao seu tratamento de câncer no cólon. Conforme boletim médico divulgado, o ex-jogador apresenta condições estáveis.

O boletim informa que ''Edson Arantes do Nascimento esteve internado no Hospital Israelita Albert Einstein nos dias 19 e 20 de janeiro para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. O paciente recebeu alta nesta quinta-feira (20) e está com condições clínicas estáveis''.

No final de dezembro de 2021, Pelé passou pelo mesmo procedimento e ficou dois dias seguidos internado no hospital Albert Einstein. O Rei luta contra o tumor desde setembro do mesmo ano, quando passou por cirurgia para sua retirada.

