Alvo do Corinthians, Diego Costa encaminha rescisão de contrato com Atlético-MG

Com centroavante próximo de ficar livre no mercado, Timão prepara proposta para contratá-lo, mas concorrência com clubes europeus pode impedir negócio

Apesar do pouco tempo no clube, o atacante Diego Costa está próximo de definir a sua saída do Atlético-MG. Segundo o jornalista Vinicius Nicoletti, dos Canais Disney, o jogador acertou a rescisão contratual com o clube.

Independentemente de uma eventual transferência para um time da Europa ou até mesmo do Brasil, não será necessário o pagamento de multa. Com isso, o jogador ficaria livre no mercado, o que agradaria equipes com interesse em Diego, como o Corinthians. O clube paulista tem o entendimento de que atacante seria, sim, um bom reforço, desde que o clube não precisasse arcar com nenhuma multa e que Diego topasse reduzir seu salário.

O nome do jogador hispano-brasileiro ganha força, já que Edinson Cavani, outro alvo do Timão, deve permanecer no Manchester United até o meio de 2022, quando encerrar seu contrato.

Diego Costa foi contratado pelo Galo em agosto. Pelo clube mineiro, disputou 19 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência, além de fazer parte das conquistas da Copa do Brasil e do Brasileirão.

