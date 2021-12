Ex-Ceará, Arthur Cabral é o nono maior artilheiro do futebol mundial em 2021

O centroavante é o único representante brasileiro no top-10; Lewandowski lidera a lista com 69 gols

Destaque no Basel-SUI, Arthur Cabral é o único brasileiro entre os 10 maiores goleadores do futebol mundial em 2021. O centroavante divide a nona colocação com Mohamed Salah, do Liverpool, ambos balançaram as redes 39 vezes. Lewandowski, do Bayern de Munique, lidera a lista com 69 gols. O levantamento foi realizado pelo UOL.

O ex-jogador do Ceará é o atual artilheiro do Campeonato Suíço na temporada 21/22 com 14 gols em 18 partidas. O atleta foi convocado pela primeira vez para a seleção neste ano. O técnico Tite convocou Arthur Cabral para rodada tripla de jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022. O atleta ganhou vaga após o corte de Matheus Cunha por lesão muscular.

Arthur Cabral está em sua terceira temporada no Basel, onde acumula números expressivos. Na temporada de estreia, em 2019/20, foram 18 gols e 4 assistências em 39 partidas. Já na temporada passada, somou 3 assistências e 20 gols em 36 jogos.

Entre os brasileiros, Gabriel Barbosa, do Flamengo, com 37 gols, foi o segundo maior artilheiro do país no ranking mundial. Hulk, campeão Brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, foi o terceiro com 36 gols marcados. Neymar balançou as redes somente 17 vezes em 2021.

Atual campeão da Chuteira de Ouro, Lewandowski foi o artilheiro das últimas quatro edições do Campeonato Alemão. Em 2021, atingiu a maior marca de sua carreira ao marcar 69 gols. Foram 58 tentos anotados pelo time bávaro e 11 pela Seleção Polonesa.

Os artilheiros do futebol mundial em 2021

1º) Robert Lewandowski (POL/Bayern de Munique): 69 gols

2º) Kylian Mbappé (FRA/Paris Saint-Germain): 51 gols

3º) Cristiano Ronaldo (POR/Manchester United): 47 gols

3º) Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund): 47 gols

3º) Karim Benzema (FRA/Real Madrid): 47 gols

6º) Lionel Messi (ARG/Barcelona): 42 gols

6º) Robert Mühren (HOL/Volendam): 42 gols

8º) Dusan Vlahovic (SER/Fiorentina): 41 gols

9º) Arthur Cabral (BRA/Basel): 39 gols

9º) Mohamed Salah (EGI/Liverpool): 39 gols



