Corinthians encaminha empréstimo do atacante André Luis ao Cuiabá

O Corinthians-SP encaminhou o empréstimo do atacante André Luis ao Cuiabá-MT. As duas estão muito perto de assinar um acordo para o jogador defender a equipe do Dourado em 2022.

O Timão gostaria de rescindir o vínculo, mas deve fechar o negócio por empréstimo, com validade até o fim da temporada 2022, quando também se encerrará o contrato do jogador com a equipe paulista.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Contratado em 2019, André Luis fez apenas cinco jogos pelo Corinthians, no período de Estadual. Depois foi emprestado ao Fortaleza, até chegar ao Daejeon.

A equipe da Coreia do Sul não cumpriu com os pagamentos acordados sob alegação de que perdeu receita devido a pandemia do coronavírus.



Nesse meio tempo, o Shanghai Greenland, da China, se mostrou interessado e aceitou firmar um contrato para assumir a cessão de André Luis. Porém, os chineses, que nunca utilizaram o jogador, também deram calote no Corinthians.

Dessa maneira, o Corinthians solicitou o retorno de André Luis em fevereiro de 2021 e prometeu ir à Fifa para ser ressarcido pelo Shanghai Greenland.

À época da negociação, André Luis foi vendido por 2,2 milhões de dólares, cerca de R$ 11 milhões na cotação daquela ocasião.

O Corinthians tinha 50% dos direitos econômicos do atacante e chegou a garantir 10% de uma eventual futura venda. A outra metade pertencia ao Cianorte-PR.

Em 2021, André Luis defendeu o Atlético-GO, também por empréstimo.

