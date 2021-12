Grêmio acerta contratação do zagueiro Bruno Alves, do São Paulo

O Grêmio anunciou na tarde desta sexta-feira, 24, a contratação do zagueiro Bruno Alves, do São Paulo. O defensor de 30 anos chega por empréstimo ao clube gaúcho e ficará no Imortal até o junho de 2023.

"O Grêmio tem mais um nome para a temporada que inicia em janeiro. É o zagueiro Bruno Alves, que atuava desde 2017 no São Paulo, e agora vestirá azul, preto e branco nas disputas do próximo ano. O atleta de 30 anos assina, por empréstimo, até junho de 2023", escreveu o Grêmio em publicação nas redes sociais do clube.

Bruno Alves estava no Soberano desde 2017. Ao todo, ele disputou 187 partidas com a camisa tricolor, das quais venceu 84, empatou 57 e perdeu 46. Neste período, ele anotou seis gols.

Natural de Jacareí, no estado de São Paulo, Bruno foi revelado pelo Figueirense, em 2011, e após empréstimos para outras equipes brasileiras foi negociado com o clube do Morumbi.

Esse é o terceiro reforço do Grêmio para a próxima temporada. Além do zagueiro, Orejuela, por empréstimo do São Paulo, e o lateral-esquerdo Nicolas, do Athletico, também foram anunciados. Os três devem ser apresentados oficialmente no início de janeiro.

