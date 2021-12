Conmebol aumenta premiação da Libertadores e Sul-Americana; veja os valores

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira, 20, um reajuste nas premiações da Copa Libertadores — masculino e feminino —, Copa Sul-Americana e Recopa. A notícia interessa a Fortaleza e Ceará, que irão participar de competições continentais na próxima temporada.

Na Libertadores, as mudanças divulgadas foram para o valor entregue ao campeão — antes US$ 15 milhões, passa a ser de US$ 16 milhões —, e também nas fases preliminares, que tiveram acréscimo de US$ 50 mil. A primeira, sem a presença de clubes brasileiros, passou a valer US$ 400 mil, a segunda, com Fluminense-RJ e América-MG, US$ 500 mil, enquanto a terceira US$ 600 mil.

Para a fase de grupos, a Conmebol ainda não anunciou nenhuma alteração, mas a tendência é de que os valores também aumentem. No formato atual, o Fortaleza irá desembolsar, de forma garantida, US$ 3 milhões — US$ 1 milhão para cada jogo como mandante —, algo em torno de R$ 17 milhões.

A mudança para a Copa Sul-Americana foi para a premiação final. O campeão de 2022 irá receber US$ 5 milhões, diferente dos US$ 4 milhões deste ano. Para as equipes da fase de grupos, que é o caso do Ceará, será pago US$ 300 mil por jogo como mandante, totalizando pouco mais de R$ 5 milhões. Caso o Vovô avance para às oitavas de final, receberá mais US$ 500 mil — cerca de R$ 3 milhões.

Já na Copa Libertadores Feminina, a campeã terá direito a US$ 1,5 milhão (em 2021 foi de US$ 85 mil), e a vice-campeã US$ 500 mil (antes US$ 50 mil). A Recopa, disputada por Athletico-PR e Palmeiras-SP, atuais campeões da Sul-Americana e Libertadores, respectivamente, irá render US$ 1,6 milhão ao vencedor e US$ 800 mil ao perdedor.

Premiações Copa Libertadores 2022:

Fase preliminar:

jogo 1: US$ 400 mil por partida como mandante

jogo 2: US$ 500 mil por partida como mandante

jogo 3: US$ 600 mil por partida como mandante

Fase de Grupos:

US$ 1 milhão por partida como mandante (sujeito a reajuste)

Oitavas de final:

US$ 1,05 milhão por partida como mandante

Quartas de final:

US$ 1,5 milhão por partida como mandante

Semifinal:

US$ 2 milhões por partida como mandante

Vice-campeão:

US$ 6 milhões

Campeão:

US$ 16 milhões

Premiações Copa Sul-Americana 2022:

Fase de grupos:

US$ 300 mil por partida como mandante

Oitavas de final:

US$ 500 mil por partida como mandante

Quartas de final:

US$ 600 mil por partida como mandante

Semifinal:

US$ 800 mil por partida como mandante

Vice-Campeão:

US$ 2 milhões

Campeão:

US$ 5 milhões

