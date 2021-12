Fifa faz mudança em calendário e Palmeiras poderá contratar para o Mundial de Clubes

Nesta sexta-feira, a Fifa formalizou a alteração no período da janela de transferências do Brasil no primeiro semestre de 2022, permitindo que o Palmeiras contrate jogadores a tempo de inscrevê-los para a disputa do Mundial de Clubes, que será acontecerá entre os dias 3 e 12 de fevereiro.

Inicialmente, a janela teria início no dia 1º de fevereiro e chegaria ao fim no dia 25 de abril. Como o Verdão tem até o dia 24 de janeiro para enviar a lista dos atletas inscritos no Mundial, não haveria tempo hábil para contar com reforços.

A partir de agora, a janela começa no dia 19 de janeiro e se encerra no dia 12 de abril, permitindo que o Palmeiras inscreva os reforços contratados para a próxima temporada no torneio intercontinental.

Quando disputou o Mundial no começo deste ano, o Verdão foi prejudicado no momento da inscrição de jogadores. Isso porque Breno Lopes, autor do gol da final da Libertadores, havia sido contratado fora da janela de transações internacionais.

O Palmeiras não deve fazer grandes movimentos no mercado antes da definição do futuro de Abel Ferreira. O treinador está de férias com sua família, em Portugal, e deve anunciar nas próximas semanas se permanecerá ou não no clube. As contratações do Verdão, já sob a gestão de Leila Pereira, passarão pelo crivo da comissão técnica.