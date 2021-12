Muricy Ramalho revela desejo de deixar São Paulo junto com Ceni em suposto áudio vazado

Após desempenho desfavorável do São Paulo no Brasileirão, Muricy Ramalho, coordenador de futebol do clube, teria dito que ele e o técnico Rogério Ceni vão pedir demissão antes da próxima temporada por falta de investimentos. As informações são do Uol Esportes.

Segundo áudio atribuído a Muricy, o time ficará sem perspectivas, caso não haja fundos para melhorá-lo e fazer novas contratações. Ele também afirma que tentará pedir mais recursos ao presidente do clube Júlio Casares, porém “vai ter uma negativa de investimento”. O time possui uma dívida de R$ 675 milhões.

“O São Paulo não pode estar nessa merda que está; vou continuar sofrendo, continuar vendo meu time nessa merda? A torcida (está) puta e com razão”, diz trecho de áudio atribuído a Muricy.

Em entrevista coletiva após a derrota para o América-MG, o técnico Rogério Ceni deu a entender que sua permanência depende de decisão sobre a próxima temporada. “Se ele não sinalizar que vai ter algum investimento, não dá; o Rogério também não vai ficar”, diz outro do áudio.

O coordenador ainda teria confessado sentir vergonha pelas circunstâncias do clube. “Imagina a gente (o São Paulo) cair? Não vai dar nem para andar nos lugares.”

Leia a transcrição completa do áudio:

Sufoco, né. Torcida ajudou para caralho de novo. Só que é o seguinte: o São Paulo não pode estar nessa merda que está, é uma merda. E não vai ter perspectiva, sabe? A gente percebe o discurso do presidente: "ah, não tem dinheiro, não tem nada". O Corinthians também não tinha dinheiro no começo do ano, contratou quatro jogadores experientes e está na Libertadores.

Eu e o Rogério vamos fazer a mesma pergunta para ele e vai ter uma negativa de investimento e eu não vou ficar mais. Porque é muito sofrimento, cara. Eu tenho uma história lá, você sabe. O Rogério Ceni também tem uma história. A gente ia ficar marcado que o time caiu pela primeira vez, cara. É muito risco, entendeu?

E trabalhamos para caralho. As pessoas não têm ideia do que a gente trabalha lá. Não tem dinheiro nenhum, cara. Então não dá, né? Vou continuar sofrendo, continuar vendo meu time nessa merda? A torcida puta e com razão, apesar que torceu pra caralho. Não dá.

A uniformizada foi cobrar e eu fui um dos caras que colocou a cara lá. Então, isso eu posso te falar. A gente vai ter uma conversa amanhã ou depois, e como não vai ter o investimento, eu e o Rogério vamos sair. Para mim já deu, entendeu? Imagina a gente cair? Não vai dar nem para andar nos lugares, tenho vergonha. É meu time.

Se ele não sinalizar que vai ter algum investimento, não dá. O Rogério também não vai ficar. A gente vai ficar batendo cabeça, ficar brigando para não cair todo ano. Eu fiquei mal, cara, é o meu time. Não existe.

Esquece, os conselheiros não deixam, isso aí não tem dúvida. Investidor também os conselheiros querem investidor, mas não querem que dê palpite. É difícil, né, cara? Ficar trabalhando igual a um maluco. Os caras não têm ideia do que eu estou fazendo lá, o trabalho que eu tenho para convencer jogador, essas coisas...

Então é isso. Graças a Deus a gente saiu desse pesadelo, mas não vou arriscar mais a minha história, não, nem a minha saúde.

