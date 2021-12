Acusado de lesão corporal contra jovem, Clayson tem vínculo com Cuiabá encerrado

O atleta, assim como o meia Rafael Gava, foi acusado de lesão corporal a uma jovem. Questionado pelo clube, Clayson confessou que participou do episódio

Clayson, ex-Corinthians, não faz mais parte dos planos do Cuiabá. O atleta, assim como o meia Rafael Gava, foi acusado de lesão corporal a uma jovem.

Questionado pelo clube, Clayson confessou que participou do episódio. Já Gava alegou que estava em casa com seus familiares e tem seu futuro indefinido enquanto as investigações não são concluídas.

O Cuiabá, que briga para não cair no Brasileirão, classificou a conduta de Clayson como "inaceitável" e afirmou que encerrará o vínculo do atleta "imediatamente". O jogador foi excluído na quarta e não está com o grupo que enfrenta o Santos nesta quinta, na Vila Belmiro.

Clayson surgiu como destaque na Ponte Preta e se transferiu para o Corinthians em 2017. O jogador de 26 anos participou da campanha do título brasileiro de 2017 e dos Paulistas de 2018 e 2019. O ponta foi negociado com o Bahia em 2020 e estava emprestado ao Cuiabá.

NOTA OFICIAL



O Cuiabá Esporte Clube informa que tomou ciência ontem da existência de um Boletim de Ocorrência em que os atletas Clayson e Rafael Gava são acusados de lesão corporal a uma jovem.



