Veja quem apita os jogos de Ceará e Fortaleza na última rodada da Série A

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 8, a arbitragem dos jogos da última rodada da Série A do Brasileirão. Todas as partidas irão ocorrer nesta quinta, 9, às 21h30min. O Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri, em São Paulo, enquanto o Fortaleza recebe o Bahia no Castelão.

O jogo do Alvinegro de Porangabuçu diante do Verdão terá como árbitro o brasiliense Savio Pereira Sampaio. Ele terá Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior, ambos também do Distrito Federal, como assistentes. A arbitragem de vídeo ficará por conta do cario Rodrigo Carvalhaes de Miranda.

Já o jogo do Tricolor do Pici diante do Esquadrão de Aço será apitado pelo árbitro FIFA Flávio Rodrigues de Souza. Guilherme Dias Camilo, também FIFA, e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa serão os assistentes. O árbitro de vídeo ficará sob a responsabilidade de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Confirmado na fase de grupos da Libertadores de 2022, o Fortaleza joga para assegurar melhor posição no encerramento do Brasileirão em virtude da premiação por colocação. Já o Ceará, confirmado na Copa Sul-America de 2022, irá buscar uma vaga na pré-Libertadores.

