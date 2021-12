Com investimento de R$ 4 milhões, Maracanã terá grama híbrida em 2022

Administração do principal estádio do Rio de Janeiro projeta que processo de instalação do novo gramado terá duração de cerca de 90 dias. Material une grama natural e fibras sintéticas

A gestão do Maracanã informou, nesta segunda-feira, 6, que utilizará grama híbrida em 2022. O material junta grama natural com fibras sintéticas e propõe uma melhor qualidade para os jogos.

O valor estimado para a obra é de R$ 4 milhões e a pretensão é que o estádio esteja liberado para uso já na semifinal do Campeonato Carioca de 2022.

"É uma intervenção necessária, que teve como fatores principais o volume de jogos disputados no estádio e também as interferências climáticas. Serão aproximadamente três meses de trabalho para que o gramado esteja pronto o quanto antes, sem comprometer o calendário de 2022”, afirmou Severiano Braga, CEO do Maracanã.

A grama híbrida combina grama natural com sintética e é reforçada por fibras de polietileno, que são injetadas a 18 centímetros de profundidade e dois centímetros sobre a superfície do campo.

“Primeiro, temos a retirada de 15 centímetros do atual gramado, depois vem a limpeza de toda a área e a preparação para recebimento de nova camada de areia com granulometria adequada e uniforme. Em seguida, é feito o nivelamento a laser da nova camada de areia com a conferência dos caimentos. Por último, se faz o plantio do gramado em sprigs, mudas de grama formadas”, informa o comunicado.

