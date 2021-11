Neymar torce o pé e pode ficar de fora dos próximos jogos pelo PSG

A vitória de 3x1 do Paris-Saint Germain contra o Saint-Etienne neste domingo, 28, no estádio Geoffroy-Guichard, manteve o time da capital na liderança isolada do Campeonato Francês. O triunfo, no entanto, foi ofuscado pela preocupação com Neymar, que deixou o gramado de maca após uma torção no tornozelo esquerdo aos 38 minutos do segundo tempo.

Neymar driblou Maçon e este deu um carrinho no jogador do PSG. Ao tentar escapar do adversário, o camisa 10 apoiou o peso de todo o corpo no pé esquerdo e acabou torcendo o tornozelo.

O brasileiro passará por exames médicos na próxima segunda-feira, 29, e só após os resultados, o time parisiense falará sobre a gravidade da lesão e o tempo de recuperação do jogador. “No momento ele está sentindo a dor por ter torcido o tornozelo. Ele vai ser examinado amanhã para sabermos mais detalhes”, explicou o técnico Mauricio Pochettino após a partida.

