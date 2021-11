Titulares do Corinthians fazem treino leve pelo segundo dia seguido antes de encarar o Ceará

Jogadores que começaram o duelo contra o Santos, no fim de semana, foram a campo para uma atividade com bola, mas sem muito esforço, segundo a assessoria do clube

Pelo segundo dia seguido, os titulares do Corinthians fizeram um trabalho mais voltado à recuperação física do que às questões técnicas e táticas, no CT Joaquim Grava.

A assessoria do clube informou que no trabalho desta terça-feira, 23, os titulares no clássico com o Santos foram a campo para uma atividade leve com bola. Renato Augusto, que segue uma programação diferente, sequer foi ao gramado.

Os demais jogadores realizaram um treino de posse de bola. Em seguida, o técnico Sylvinho montou duas equipes e promoveu um coletivo em campo reduzido com aqueles que estavam à disposição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O último treino do clube antes de viajar para Fortaleza será realizado na manhã desta quarta-feira, 24. Cantillo e Giuliano, machucados, e Roni, suspenso, são os desfalques do Corinthians para a partida.

O Timão encara o Ceará nesta quinta-feira, 25, no Castelão, em jogo marcado para às 20 horas, válido pela 35ª rodada da Série A.





Tags