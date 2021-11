CBF divulga calendário dos jogos da Seleção Brasileira no Torneio Internacional de Futebol Feminino

A CBF divulgou nesta segunda-feira os horários dos jogos da Seleção Brasileira no Torneio de Futebol Internacional de Futebol Feminino. Todas as partidas serão realizadas em turno único na Arena da Amazônia, em Manaus.

Esta quinta-feira,25, marca a estreia do torneio, com o Chile enfrentando a Venezuela às 19h e o Brasil enfrentando a Índia às 22h. No domingo,28, Índia e Chile jogam às 18h e o Brasil pega a Venezuela às 21h. O encerramento acontece no dia 01 de dezembro, em partida entre Venezuela e Índia às 18h. O Brasil joga contra o Chile às 21h.

Ao fim das três rodadas, a equipe que somar mais pontos será a campeã do Torneio Internacional de Futebol Feminino. Em caso de empate, a classificação final será definida por saldo de gols, maior número de gols marcados, confronto direto e, por último, a classificação de fair play.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A classificação de fair play é uma novidade e é definida da seguinte maneira: vence a equipe com o menor número de pontos em relação ao número de cartões amarelos e vermelhos recebidos. O amarelo vale um ponto; o segundo amarelo, que configura um vermelho indireto, três pontos. Vermelho direto vale 4 pontos. O cartão amarelo seguido de um vermelho direto confere 5 pontos.