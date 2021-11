Com Carlinhos e Ricardinho em campo, Botafogo bate Brasil de Pelotas e é campeão da Série B

Ex-jogadores de Fortaleza e Ceará, respectivamente, participaram da campanha do Glorioso. Diego Gonçalves marcou o gol do título

O Botafogo coroou a boa campanha na Série B neste domingo, 21. Já com o acesso garantido, os alvinegros venceram por 1 a 0 o Brasil de Pelotas, no Sul. Com o resultado, os cariocas chegaram a 69 pontos e contaram com o tropeço do Coritiba para confirmar o título. Já os gaúchos ficaram com 23, rebaixado.

O Botafogo foi superior durante os 90 minutos e marcou o gol do título no primeiro tempo, com Diego Gonçalves. Os alvinegros ficaram com um a menos na etapa final, mas seguraram o resultado no Sul. Ex-Fortaleza, Carlinhos foi titular no embate. Já Ricardinho, ex-Ceará, entrou em campo no final da segunda etapa.

Na última rodada, o Botafogo vai receber o Guarani, no Nilton Santos, no domingo. Já o Brasil de Pelotas se despede da Série B no mesmo dia, contra o CSA, em Maceió.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo - O Botafogo começou a partida pressionando o Brasil de Pelotas. Só que a primeira boa chance foi dos donos da casa, aos 19 minutos, Diego Gomes cabeceou com perigo. Só que os alvinegros responderam com gol no minuto seguinte. Rafael Navarro recebeu cruzamento e ajeitou para Diego Gonçalves mandar para a rede.

O revés fez o Brasil de Pelotas avançar com mais intensidade. Os gaúchos levavam mais perigo nos chutes de fora da área. No entanto, Diego Loureiro estava atento para impedir o empate.

Na parte final, o Botafogo voltou a controlar a partida. Os alvinegros diminuíram o ritmo, mas parou de sofrer com os avanços do Brasil de Pelotas. Assim, os cariocas seguiram para o intervalo a frente no placar.

No segundo tempo, o Botafogo voltou com a intenção de sacramentar a vitória. Os alvinegros pressionaram, mas acabaram ficando com um jogador a menos com 15 minutos. Barreto cometeu falta na entrada da área sendo o último homem. Após revisão do VAR, o volante acabou recebendo o cartão vermelho. Na cobrança da falta, Renatinho quase empatou para o Brasil de Pelotas.

O Botafogo não abdicou do ataque e quase marcou aos 28 minutos, com Rafael Navarro. O atacante aproveitou escanteio e finalizou na trave. O susto fez o Brasil de Pelotas reagir. Tanto que os gaúchos criaram boas chances de empatar, mas pararam em Diego Loureiro.

Nos minutos finais, os visitantes controlaram a posse de bola. O Brasil ainda buscou um último esforço, mas parou na marcação do Botafogo, que pode comemorar o título após o jogo.

Tags