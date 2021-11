Últimas rodadas da Série A foram detalhadas pela CBF; confira jogos dos times cearenses

A CBF detalhou na quarta-feira, 9, o restante da tabela da Série A do Brasileiro, com as quatro últimas rodadas do certame. O Campeonato Brasileiro de 2021 será encerrado no dia 09 de dezembro, uma quinta-feira, com todos os 10 jogos sendo realizados às 21h30min.

A tabela foi feita com base em três critérios estabelecidos pela confederação. Primeiro, garantindo que cada time jogue dois jogos em casa e dois fora, depois que toda equipe dispute uma partida como mandante e uma como visitante nas duas últimas rodadas, e por fim que tenha um intervalo de no mínimo 66 horas entre cada partida.

O POVO separou as partidas finais dos representantes cearenses na Série A. Confira abaixo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ceará

35ª rodada: Ceará x Corinthians - 25/11, 20 horas, Castelão

36ª rodada: Flamengo x Ceará - 30/11, 20 horas, Maracanã

37ª rodada: Ceará x América-MG - 5/12, 19 horas, Castelão

38ª rodada: Palmeiras x Ceará - 9/12, 21h30min, Allianz Park

Fortaleza

35ª rodada: Santos x Fortaleza - 25/11, 19 horas, Vila Belmiro

36ª rodada: Fortaleza x Juventude - 3/12, 19 horas, Castelão

37ª rodada: Cuiabá x Fortaleza - 6/12, 22 horas, Arena Pantanal

38ª rodada: Fortaleza x Bahia - 9/12, 21h30min, Castelão



Com Gazeta Esportiva

Tags