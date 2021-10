Torcida do Grêmio invade gramado e depreda cabine do VAR após derrota; veja imagens

19:11 | Out. 31, 2021

Neste domingo, o Palmeiras derrotou o Grêmio por 3 a 1, em Porto Alegre, complicando a já delicada situação do Tricolor no Campeonato Brasileiro

Neste domingo, o Palmeiras derrotou o Grêmio por 3 a 1, em Porto Alegre, complicando a já delicada situação do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Após o apito final, a torcida do time gaúcho protagonizou cenas lamentáveis, invadindo o gramado e depredando estruturas da Arena.

No momento em que Raphael Veiga dava entrevista na saída de campo, alguns torcedores do Grêmio saltaram a barreira da arquibancada e correram pelo gramado, indo em direção ao túnel pelo qual entram e saem os jogadores. A partir de então, passaram a chutar e esmurrar a cabine do VAR, além de alguns equipamentos de transmissão.

O Grêmio saiu na frente, com gol de Diego Souza, porém o Palmeiras virou ainda na etapa inicial, com dois gols de Raphael Veiga. O primeiro deles foi de pênalti, após o árbitro consultar a cabine do VAR. Ao fim do jogo, Breno Lopes sacramentou a vitória.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A derrota deixa o Grêmio estacionado na vice-lanterna da competição, com 26 pontos. Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 52 pontos, na segunda colocação. Na próxima rodada, o time terá pela frente o Santos, no domingo, às 16h, na Vila Belmiro.

Veja imagens da invasão da torcida do Grêmio:

Tags