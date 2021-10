Pia sinaliza mudanças na seleção feminina e cobra evolução da equipe

Depois de perder para a Austrália no último sábado, por 3 a 1, em Sydney, a Seleção Feminina volta a enfrentar as donas da casa nesta terça-feira. Em entrevista coletiva, a técnica Pia Sundhage sinalizou mudanças no time titular para o duelo e analisou onde a equipe precisa melhorar no ataque e na defesa.

"Vai ter mudanças, não serão as mesmas jogadoras que vão começar. Acho que aprendemos algumas coisas quando falamos do ataque. Se a gente ataca pelo centro o tempo todo e perdemos a posse, é um pouco mais difícil. Então, uma coisa chave é mudar o ponto de ataque e melhorar essas jogadas, precisamos criar mais chances", afirmou a treinadora.

"Quando eu comecei, acho que éramos muito boas nas laterais. Nós tínhamos esses cruzamentos e precisamos voltar a ter esse tipo de jogada, e para fazer isso precisamos manter a posse de bola, precisamos de apoio, é uma coisa que trabalhamos", completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A gente precisa começar pela defesa. Tem algumas coisas nas laterais que precisam ser consertadas. Compactação e tomada de decisão também. Eu sei que é um pouco difícil, mas eu sei que repetindo isso no próximo jogo nós vamos melhorar", acrescentou Pia.

A partida entre Brasil e Austrália será nesta terça-feira, às 06h05 (de Brasília). A equipe segue preparação para a Copa América de 2022.

Tags