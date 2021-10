De virada, Atlético-MG vence Cuiabá e aumenta vantagem na liderança da Série A

Com gols de Hulk e Jair, Galo bate Dourado por 2 a 1 no Mineirão e amplia distância na primeira posição do Brasileirão. Time mineiro pega o Fortaleza na quarta-feira, 27, pela Copa do Brasil

O Atlético-MG aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo, pela 28ª rodada. No jogo que antecedeu o esperado confronto com o Flamengo, o time alvinegro bateu o Cuiabá de virada por 2 a 1, no Estádio do Mineirão.

Com 59 pontos ganhos, o Atlético-MG abre 11 de vantagem para o Fortaleza e 13 para o Flamengo. O Palmeiras tem 46 e ainda enfrenta o Sport às 21h30 (de Brasília) desta segunda-feira, no Allianz Parque. Já o Cuiabá segue com 35 pontos e figura no 10º posto.

Pela 29ª rodada, no jogo mais esperado do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG encara o concorrente Flamengo às 19 horas deste sábado, no Estádio do Maracanã. Já o Cuiabá pega o Red Bull Bragantino às 20 horas da próxima segunda-feira, na Arena Pantanal.

O jogo

O primeiro gol no Estádio do Maracanã saiu em um lance bisonho. Logo no primeiro minuto, Nathan Silva recebeu sozinho pela esquerda e decidiu recuar para Everson. Posicionado mais perto da linha de fundo do que da própria meta, o goleiro não conseguiu dominar e a bola acabou nas redes.

Dois minutos depois, porém, o Atlético-MG chegou ao empate. Em cobrança ensaiada de escanteio pela esquerda, Keno recebeu em profundidade e cruzou rasteiro para Hulk marcar. O assistente chegou a assinalar impedimento, mas o lance foi validado pelo VAR.

O time mineiro passou a dominar as ações e conseguiu a virada aos 47 minutos do primeiro tempo. Mesmo pressionado pela marcação, Guilherme Arana descolou o cruzamento da esquerda. De dentro da pequena área, Jair usou a cabeça para completar.

Logo nos primeiros segundos da etapa complementar, Hulk recebeu pela esquerda, invadiu a área e finalizou para um frango entre as pernas de Walter. No entanto, a jogada acabou anulada, já que o atacante do Atlético-MG conduziu a bola com o braço antes de chutar.

Em vantagem no marcador, o time da casa manteve o domínio das ações no Mineirão, mas passou a ter mais dificuldades para criar oportunidades de gol. Aos 32 minutos, após mais uma grande atuação, Hulk foi sacado por Cuca para a entrada de Diego Costa.

Em uma rara chegada do Cuiabá ao ataque, João Lucas deu uma caneta em Nacho Fernandez e, após bela jogada individual, chutou fraco para defesa de Everson. Modificado pelo técnico Jorginho, o time visitante saiu mais em busca do empate, mas não conseguiu evitar a derrota e a festa dos mais de 30 mil torcedores nas arquibancadas.

