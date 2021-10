Corinthians vira, mas sofre empate no fim contra o Internacional pelo Brasileirão

18:21 | Out. 24, 2021

No Beira-Rio, Colorado sai na frente com gol de Lindoso, Timão reverte placar com Giuliano e Fábio Santos e Gustavo Maia decreta 2 a 2 pela 28ª rodada

O Corinthians chegou a virar o jogo em cima do Internacional, mas sofreu um empate nos acréscimos e o duelo da tarde deste domingo, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou 2 a 2.

Com o resultado, o Timão ficou na sétima colocação, com 41 pontos. O Colorado, também com 41 pontos, se manteve em sexto, à frente pelo saldo de gols.

Sylvinho foi para o jogo com novidades. Gabriel assumiu o posto de Cantillo e Vitinho entrou na vaga de Adson. O Corinthians, assim, teve mais posse de bola, mas não conseguiu acertar uma no gol.

Um erro atrás acabou sendo fatal. Gabriel se movimentou mal, a bola entrou na área e a defesa ficou com Raul e Fábio para marcar três colorados. Cássio ainda tentou, mas os mandantes abriram o placar com Lindoso.

Na etapa final, o panorama voltou igual. O Inter quase ampliou com Yuri Alberto, que acertou a trave. Sylvinho, então, resolveu agir. Du e Mosquito entraram, Renato se transformou em centroavante, Róger caiu pela esquerda e Giuliano ganhou liberdade para infiltrar.

Assim, em cinco minutos, o Timão virou o jogo. Primeiro, GP deu para Giuliano, que driblou o goleiro e empatou. Logo depois, Róger Guedes sofreu pênalti e Fábio Santos converteu.

O resultado deixou o clima tenso, com a pressão em cima dos mandantes. O Corinthians inverteu os papéis e passou a apostar nos contra-ataques. Os minutos finais foram dramáticos. E aos 47, Gustavo Maia acertou um chute de fora da área para empatar o jogo.

O Inter vai visitar o São Paulo, no Morumbi, no próximo domingo, às 18h15. O Corinthians vai jogar na segunda-feira da semana que vem, dia 1º, contra a Chapecoense, na Neo Química Arena, às 21h30.

