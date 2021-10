Fortaleza recebe seletiva nacional de torneio mundial de Neymar

Com inscrições gratuitas para todo o Brasil, os participantes vão competir neste domingo, 24, no Paris Saint-Germain Academy (Cocó), em busca de uma das vagas para a grande final global, que acontecerá no Qatar

Fortaleza será palco da seletiva nacional para o torneio mundial promovido por Neymar, de 5x5, o Red Bull Neymar Jr 's Five. Com inscrições gratuitas para todo o Brasil, os participantes vão competir neste domingo, 24, no Paris Saint-Germain Academy (Cocó), em busca de uma das vagas para a grande final global, que acontecerá no Qatar.

Os fãs de futebol entre 18 e 36 anos podem se inscrever para competir nas categorias mista e feminina através do site oficial do torneio. Os times se enfrentam a partir das 9 horas de domingo.

A estrela do Paris Saint-Germain, Neymar Jr, conta como o torneio cresceu nos últimos anos. “Lembro-me como se fosse hoje quando me mostraram a proposta de torneio, regras, gols em caixa que me trouxeram de volta a quando era criança. Nos últimos quatro anos houve mais de 400.000 pessoas e dezenas de países nas eliminatórias. É muito legal ver mais seleções femininas e mais mulheres envolvidas no torneio, sempre no mais alto nível. E este é apenas o começo de nossa jornada”, afirmou o camisa 10.

Inspirado no ‘futebol de rua’, o conceito esportivo da competição é bem simples. Os times entram em campo com cinco jogadores e, a cada gol, o oponente perde um jogador. Vence a equipe que fizer cinco gols primeiro ou aquela que tiver melhor resultado após dez minutos de partida. As dimensões do campo são menores e não se pode pisar na área delimitada próxima ao gol.

“O que mais quero ver é todo mundo se divertindo tanto quanto eu. É incrível poder ver todos juntos, depois de tanto esperar. Cada nação se uniu em torno de uma única paixão: o futebol. Eu, realmente, senti falta deste torneio, é muito especial para mim. Há uma atmosfera única nisso. Tenho certeza que todos vão se divertir muito”, disse Neymar.

Serviço:

Seletiva - Red Bull Neymar Jr’s Five

Local: Paris Saint-Germain Academy (Av. Sebastião de Abreu, 302 - Cocó)

Data: 24 de outubro

Horário: A partir das 09h (horário de Brasília)

Link para inscrições aos competidores: https://win.gs/3jhVr3H

Inscrições são gratuitas

Por Paulo André Sales

