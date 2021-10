Internacional x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação e horário

Internacional e RB Bragantino se enfrentam hoje, quinta-feira, 21 de outubro (21/10), pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Internacional possui 39 pontos, somados em 26 jogos. São 10 vitórias, nove empates e sete derrotas na competição, sendo seis triunfos, três reveses e três igualdades como mandante.

Já o RB Bragantino possui 42 pontos somados em 26 jogos. São 10 vitórias, 12 empates e quatro derrotas, sendo sete triunfos, dois reveses e quatro igualdades como visitante.

Internacional x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Internacional x RB Bragantino

Escalação provável

Internacional

Marcelo Lomba; Saravia, Gabriel Mercado, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Johnny), Mauricio, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Emi Martínez, Eric Ramires e Pedrinho; Helinho, Cuello e Hurtado.

Arbitragem



Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Quando será Internacional x RB Bragantino

Hoje, quinta-feira, 21 de outubro (21/10), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x RB Bragantino

Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

