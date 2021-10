Athletico-PR x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

00:05 | Out. 17, 2021

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre Athletico Paranaense e Fluminense será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Athletico-PR x Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 17 de outubro (17/10), pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Athletico Paranaense iniciou a rodada na 8ª colocação, com 34 pontos somados em 25 jogos. São dez vitórias, quatro empates e nove derrotas, sendo seis triunfos, três reveses e três igualdades como mandante.

Já o Fluminense iniciou na 10ª posição, com 33 pontos conquistados em 25 partidas. São oito vitórias, nove empates e oito derrotas, sendo três triunfos, cinco reveses e quatro igualdades como visitante.

Athletico-PR x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

Brasileirão Série A 2021 - Athletico-PR x Fluminense

Escalação provável

Athletico-PR

Santos; Zé Ivaldo, Lucas Fasson e Nico Hernández (Thiago Heleno); Khellven, Richard, Christian e Pedrinho (Abner); Léo Cittadini, Pedro Rocha e Renato Kayzer.

Fluminense

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Nonato, André e Yago Falipe; Luiz Henrique, Bobadilla e Caio Paulista.

Arbitragem



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA-MG)

Quando será Athletico-PR x Fluminense

Hoje, domingo, 17 de outubro (17/10), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Fluminense

Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

