Arthur Cabral brinca e diz que não escala Neymar no videogame: "É muito caro"

Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, ex-atacante do Ceará jogador participou de trote com companheiros e não escondeu a alegria ao estar com jogadores que só via nos jogos digitais

Novidade na lista de convocados do técnico Tite para a seleção brasileira, Arthur Cabral participou de trote com os demais jogadores do elenco e não escondeu a admiração que sente pelos novos companheiros de grupo. Em vídeo divulgado pela CBF TV, o ex-atacante do Ceará agradeceu à comissão técnica pela oportunidade e brincou ao dizer que não escala Neymar nos jogos de videogame.

"Quero agradecer a toda a comissão, ao staff e aos jogadores por terem me recebido muito bem. Muitos de vocês, até uma ou duas semanas atrás, eu só via no videogame. Os caras estão no meu time. Tem o Ederson, o Militão, o Vini Jr., o Royal também. Mas tem cara que é muito caro. O Ney é caro, pô, não dá para investir", disse o jogador.

Além de Arthur, os atacantes Antony, do Ajax-HOL, e Raphinha, do leeds United-ING, — estreantes na seleção — também participaram da brincadeira.

Revelado pelo Ceará, Arthur foi convocado pelo técnico Tite após se destacar no Basel, da Suiça. O jogador vive grande fase, com 20 gols marcados em 16 jogos disputados, sendo o maior goleador no futebol europeu até o momento.

Apesar dos bons números apresentados na temporada, Cabral não entrou em campo nos jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa. Ele foi apenas relacionado na partida contra a Venezuela e ficou de fora dos duelos contra a Colômbia e Uruguai.

