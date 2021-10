Sucesso da criançada! Garoto colombiano cai no choro ao se encontrar com Neymar; veja vídeo

Principal jogador da seleção brasileira, Neymar Jr. foi alvo da criançada durante a saída do hotel na Colômbia e na chegada da delegação no hotel em Manaus, capital do Amazonas. Entre os últimos registros publicados pelas redes sociais da CBF, uma das cenas a chamar atenção foi uma criança colombiana correndo para os braços do camisa 10 quando ele se encaminhava para o ônibus com o resto do elenco.

Neymar logo avistou a criança quando ele se aproximava e fez questão de abraçar, tirar uma foto e assinar a camisa do jovem colombiano. Mas a recepção à garotada não ficou por aí. Na chegada da seleção brasileira em Manaus, o craque brasileiro voltou a ser requisitado. Teve até fã levando cartaz pedindo abraço. Essa, inclusive, esteve entre os torcedores que conseguiram ter uma atenção dedicada do camisa 10.

A seleção brasileira entra em campo nesta quinta-feira (14) diante do Uruguai, na Arena da Amazônia, às 21h30 (horário de Brasília). O Brasil vem de um empate em 0x0 contra a Colômbia no último domingo (10). O resultado manteve a equipe do Técnico Tite invicta, mas quebrou a sequência de nove vitórias seguidas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

