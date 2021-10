Brasil x Uruguai ao vivo: onde assistir à seleção nas Eliminatórias

Jogo entre Brasil e Uruguai acontece hoje, dia 14, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022; veja onde assistir ao vivo, horário, provável escalação de cada seleção e últimas notícias

Brasil e Uruguai se enfrentam hoje, quinta-feira, dia 14 de outubro (14/10), pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 21h30min (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, Amazonas, no Brasil. Você pode assistir ao vivo à transmissão na TV Globo, em rede aberta, e no SporTV, para assinantes.

Com Eder Militão como dúvida, o Brasil entra em campo pressionado para mostrar um futebol convincente após empate diante da Colômbia. Com 93,3% de aproveitamento, a equipe comandada por Tite quer se aproximar da vaga antecipada no Mundial do Qatar-2022.

Brasil x Uruguai ao vivo: onde assistir à transmissão

TV - Globo e SporTV

Brasil x Uruguai: provável escalação



Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá; Gabigol e Neymar.

Técnico: Tite

Dúvidas: Éder Militão

Suspenso: Ninguém

Lesionado: Ninguém

Uruguai: Muslera; Nandez, Godin, Araujo, Vina; Bentancur, Vecino, Valverde; De la Cruz, Suarez, Rodriguez.

Técnico: Sebastian Coates

Suspenso: Ninguém

Lesionado: Ninguém

