Bragantino vence o Atlético-GO e tira o Fortaleza do G4 na parcial da 26ª rodada

Com o triunfo, o time paulista subiu, momentaneamente, para a terceira colocação da Série A, com 41 pontos. Agora, a equipe torce para tropeços de Palmeiras e Fortaleza

O Red Bull Bragantino conquistou grande resultado na noite desta terça-feira, 12. Abrindo a 26ª do Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta derrotou o Atlético-GO por 1 a 0, em casa, mesmo com um homem a menos desde o começo do jogo e pulou da quinta para a terceira posição da Série A, somando 41 pontos.

Com o resultado, o Fortaleza, que joga nesta quarta-feira, 13, contra o Grêmio, deixou o G4 do Brasileirão momentaneamente. O Tricolor caiu para a quinta posição com 39 pontos, mas pode retomar o posto se vencer o Imortal.

Com o triunfo, o time paulista torce agora por tropeços do Palmeiras e Fortaleza para se manter na terceira colocação. O Alviverde joga ainda nesta terça-feira, 12, às 21h30min, contra o Bahia, em Salvador. Já o Atlético-GO está em 11º, com 31.

O jogo - Os anfitriões começaram a etapa inicial apertando no Nabi Abi Chedid. Com isso, não demorou para pintar a primeira grande chance de abrir o placar. Com o relógio marcando 10 minutos, o árbitro marcou pênalti após Helinho ser derrubado na área. Na cobrança, no entanto, Praxedes parou em Fernando Miguel.

A resposta saiu aos 26. Matheus Barbosa recebeu bom lançamento de André Luís, entrou na área e finalizou. Atento, Cleiton espalmou para a linha de fundo. A partir de então, o jogo caiu muito de rendimento e a arbitragem passou a ganhar destaque.

Isso porque, aos 30 minutos, Eric Ramires cometeu falta dura em Zé Roberto, recebeu o seu segundo cartão amarelo e, consequentemente, foi expulso, deixando os paulistas com um a menos. Com isso, o clima esquentou no gramado e os times passaram a cometer diversas faltas, deixando o embate muito picotado.

Na volta do intervalo, os lances de perigo enfim reapareceram. Aos 21, Ytalo saiu na cara do gol e finalizou forte, mas Fernando Miguel conseguiu fazer bela defesa. Três minutos depois, porém, nada impediu o tento do Massa Bruta. Após boa troca de passes, Gabriel Novaes achou grande passe para Jadsom Silva, que encheu o pé para estufar as redes.

Em desvantagem, o Atlético-GO partiu para cima em busca de um gol salvador, mas não foi o suficiente para furar a forte marcação dos donos da casa.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 ATLÉTICO-GO

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 12 de outubro de 2021, terça-feira

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Eric Ramires, Léo Ortiz (Bragantino); Willian Maranhão, Ronald, Arnaldo, Janderson (Atlético-GO)

Cartão vermelho: Eric Ramires (Bragantino)

GOL: Jadsom, aos 24 do 2ºT (Bragantino)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Fabricio Bruno, Léo Ortiz e Luan Candido; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes (Emiliano Martínez); Cuello (Gabriel Novaes (Edimar)), Helinho (Weverson) e Ytalo (Alerrandro).

Técnico: Mauricio Barbieri

ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús (Lucão); Matheus Barbosa (Baralhas), Willian Maranhão (André Lima) e João Paulo; André Luís (Natanael), Zé Roberto e Ronald (Janderson).

Técnico: João Paulo Sanches (Auxiliar)

